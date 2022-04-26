Об этом сказал глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий. Он отметил, что в области работают взрывотехники.

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"Выстрелы и взрывы, которые вы слышали с утра, не несут никакой угрозы для гражданских. Все хорошо", – написал Живицкий.

Меры безопасности

Глава ОВА подчеркнул, что в стране до сих пор идет война. Сейчас в Сумской области проводятся мероприятия, чтобы территории стали более безопасными. Живицкий отметил, что не может объяснить всю информацию.

Орков на территории области как не было последние недели, так и сейчас нет,

– напомнил Живицкий.

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