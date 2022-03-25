Безусловно, для нашего государства от этих переговоров будет практическая польза. Об этом в эфире 24 каналу сказал политик и общественный деятель Олег Рыбачук.

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Байден не случайно выбрал Польшу

По его словам, или Байден встречался в формате НАТО, или говорил с главами государств ЕС, или на G7 – тема Украины и как демократическому миру дать отпор Владимиру Путину, была основной.

Самое главное то, что было за закрытой дверью. Происходящее там Путину не обещает ничего хорошего,

– подчеркнул Рыбачук.

Рыбачук отметил, что Байден не случайно выбрал страну, в которой он проведет 2 дня. Это первый визит Байдена в Польшу.

Президент США обсудил военную поддержку Украины

Президент США, как отметил политик, начал свою пресс-конференцию с того, что находится в шаге от страны, в которой очень хотел быть, однако ему "безопасность не позволила".

"Почти 2 часа Байден провел с главами государств ЕС и НАТО. В общем, там говорилось о том, как, каким оружием, последовательностью, через какие границы сделать так, чтобы Украина получила максимальную военную поддержку", – отметил Рыбачук.