Об этом заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. По его словам, это должен быть не очередной меморандум на одну страницу, а документ, который ратифицируют все, кто под ним подпишется.

Читайте также: Спорные вопросы проговорены, наши предложения вынесены, – Подоляк

Который пройдет проверку всеукраинским референдумом, на котором сможет высказаться каждый, а не только тот, кто громче всех кричит. Это наша цель,

– заявил Арахамия.

Но глава делегации подчеркнул, что на пути к этой цели Украина не будет жертвовать ни своим суверенитетом, ни людьми, ни территориями.

Что предусматривает договор о гарантиях безопасности

В Турции 29 марта состоялся первый день переговоров между украинской и российской делегациями. На них украинская сторона передала свои предложения по договору о гарантиях безопасности.

Они должны действовать по аналогам 5 статьи НАТО, которая предусматривает коллективную защиту страны в случае нападения, но механизм должен быть еще жестче.

Какие государства могут стать гарантами Украины

Страны Совбеза ООН, в том числе и Россия,

Китай,

Турция,

США,

Франция,

Германия,

Израиль,

Канада

Италия.

Детали от украинской делегации – Какие вопросы обсудили с Россией: видео