В начале марта российские оккупанты пришли в село Яковлевку, что на Харьковщине. Последствия действий "асвабадителей" действительно шокируют.

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На Харьковщине оккупанты почти уничтожили целое село

Всего они полностью уничтожили почти половину домов в этом населенном пункте – из 45 уцелел только 21 дом. Еще 24 дома были сильно повреждены, а от многих разрушенных не осталось даже стен.

Сообщают, что по селу Яковлевка российские захватчики нанесли несколько авиаударов. Местные говорят, что большинство людей из населенного пункта уже выехали, но вернутся, чтобы разбирать завалы.

К теме! Жертвами действий оккупантов стали 4 человека. Еще 14 человек получили ранения.

Оккупанты уничтожили село на Харьковщине: смотреть видео