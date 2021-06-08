По предварительной информации, 26-летний житель села Великая Омеляна, возле магазина в селе Белая Криница ударил водителя маршрутки №47.

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Почему пассажир разозлился

Выяснили, что мать парня утром 7 июня возвращалась домой. Она попросила водителя остановиться в неустановленном месте, чтобы сократить расстояние.

Водитель отказал женщине. Та рассказала об инциденте сыну.

Как случилась драка

Вечером 26-летний мужчина был на конечной остановке возле местного магазина села Вересневе. Он заметил там водителя и спросил, почему тот отказал его матери. Утверждают, что водитель нецензурно высказался в адрес парня. Поэтому парень разозлился, ударил его кулаком по лицу. Тот упал на асфальт и потерял сознание.

Пострадавшего забрали в больницу

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Правоохранители открыли дело. Парню грозит до 2 лет лишения свободы. Кстати, ранее нападающий не попадал в поле зрения полицейских.

Обратите внимание! Во Львове 20 мая подрались 2 водителя пригородного маршрута №184. Перед тем сместился график движения, поэтому один мужчина догнал другого, отобрал у него ключи и поехал дальше.