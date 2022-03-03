Обращение обнародовано на странице в Facebook.

Мы на позициях! Побратимы рядом – настоящие патриоты, круглосуточно стоящие на страже безопасности нашего города! Мы на местах! Были есть и будем! Украина, мы сделаем все для того, чтобы жители столицы, а также все украинцы жили в свободном и независимом государстве! Никакой враг, никакой оккупант не посмеет посягнуть на нашу свободу! Мы – свободная нация и весь мир теперь об этом знает,

– подчеркнул руководитель исполкома "УДАР" Виталия Кличко.

Он отметил, что Киев обороны Киева будет продолжаться, ведь Украина сильнее оккупантов.

"Не отдадим Киев никогда и некому. Киев – город герой! Украина – наша ненька! Оборона нашей страны сильнее, чем может представить любой оккупант! Украина больше всего!" – подытожил Палатный.