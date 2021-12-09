Также это – шансы для нашей дипломатии. Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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Немецкий парламент созывает экстренные слушания. Это – позитивный шаг для Украины.

Я считаю, что бы сейчас ни принял Бундестаг как результат своих консультаций, это не последняя точка, не последний шаг,

– подчеркнул Огрызко.

По его словам, украинские дипломаты должны помочь немецким коллегам лучше разобраться в происходящем и попросить их думать, во-первых, о том, что Россия является не только участником конфликта, а является, согласно с международным правом, агрессором.

Логика выбивает из-под ног

Во-вторых, если это так, пользуясь положениями Устава Организации Объединенных Наций, страна, подвергшаяся агрессии, имеет право на самооборону.

Напомним! Уже 9 декабря должны состояться экстренные парламентские слушания в Германии, чтобы обсудить ситуацию у границ Украины.

От новой власти Германии надо ожидать позитив

Огрызко отметил, что посол Украины в Германии Андрей Мельник очень активно работает для того, чтобы изменить некоторые приоритеты, которые были характерными для предыдущего правительства, в частности подходы к Донбассу, Крыму, предоставлению Украине локальных вооружений и тому подобное.

Любая партия, которая попадает в оппозицию, должна быть революционнее партии у власти,

– сказал экс-министр.

Он подчеркнул, что важным в этой ситуации является то, что коалиция фактически содержит 3 одинаково равнозначных партнера. Это – шанс для того, чтобы если социал-демократы будут слишком мягкими, 2 другие части коалиции ("зеленые" и свободные демократы) могут мощнее на них давить и требовать своих преференций.

"Если к ним присоединятся и христианские демократы, то мы можем ожидать некоторые положительные коррекции во внешнеполитическом курсе страны", – добавил Огрызко.

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