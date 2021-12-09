Также это – шансы для нашей дипломатии. Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
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Немецкий парламент созывает экстренные слушания. Это – позитивный шаг для Украины.
Я считаю, что бы сейчас ни принял Бундестаг как результат своих консультаций, это не последняя точка, не последний шаг,
– подчеркнул Огрызко.
По его словам, украинские дипломаты должны помочь немецким коллегам лучше разобраться в происходящем и попросить их думать, во-первых, о том, что Россия является не только участником конфликта, а является, согласно с международным правом, агрессором.
Логика выбивает из-под ног
Во-вторых, если это так, пользуясь положениями Устава Организации Объединенных Наций, страна, подвергшаяся агрессии, имеет право на самооборону.
От новой власти Германии надо ожидать позитив
Огрызко отметил, что посол Украины в Германии Андрей Мельник очень активно работает для того, чтобы изменить некоторые приоритеты, которые были характерными для предыдущего правительства, в частности подходы к Донбассу, Крыму, предоставлению Украине локальных вооружений и тому подобное.
Любая партия, которая попадает в оппозицию, должна быть революционнее партии у власти,
– сказал экс-министр.
Он подчеркнул, что важным в этой ситуации является то, что коалиция фактически содержит 3 одинаково равнозначных партнера. Это – шанс для того, чтобы если социал-демократы будут слишком мягкими, 2 другие части коалиции ("зеленые" и свободные демократы) могут мощнее на них давить и требовать своих преференций.
"Если к ним присоединятся и христианские демократы, то мы можем ожидать некоторые положительные коррекции во внешнеполитическом курсе страны", – добавил Огрызко.
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