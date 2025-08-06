Младший юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Анастасия Швыткина рассказала в комментарии "РБК-Украина", передает 24 Канал.

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Что будет, если не прийти в ТЦК?

Иногда военнообязанные могут не явиться в территориальный центр комплектования в день, указанный в повестке. По словам юриста Анастасии Швыткиной, в некоторых случаях закон позволяет перенос даты явки.

Среди уважительных причин: болезнь самого военнообязанного, стихийные бедствия, военные действия в регионе проживания или смерть близкого родственника. Но эти обстоятельства необходимо документально подтвердить – справкой из больницы, полиции или свидетельством о смерти.

Также Швыткина напомнила: военнообязанный обязан уведомить ТЦК о причине неявки не позднее чем за три дня. Это можно сделать лично или по электронной или почтовой почте.

Если ситуация действительно уважительная, например, человек проходит лечение – ТЦК может перенести дату явки. Для этого нужно предоставить справку из госучреждения о стационарном лечении, больничный или назначение операции. Обязанность явиться в ТЦК в таком случае не отменяется, а только переносится до момента выздоровления.