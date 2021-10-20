Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта. По его словам, госбюджет является более-менее привычным, но подготовлен в правильном направлении.
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"Не то чтобы это бюджет прорыва, но это неплохой бюджет. С ним Украина может спокойно жить в 2022 году, если депутаты не исказят его до второго чтения", – отметил Кухта.
Бюджет уменьшает зависимость от долгов
Павел Кухта считает, что Госбюджет достигает ключевой цели – того, что именно сейчас нужно Украине. Речь идет о снижении зависимости от долгов.
"Снижается дефицит бюджета. Меньше придется брать в долг. Несколько снижается нагрузка государства на экономику страны", – пояснил он.
По мнению Кухты, появилась правильная и неплохая тенденция. "Тренд на постепенное и медленное уменьшение нагрузки государства на экономику", – подчеркнул он.
Кухта: приоритет – медицина
По словам экс-исполняющего обязанностей министра экономразвития, в госбюджете-2022 повышаются расходы на медицину. Был заметен приоритет на эту сферу при составлении бюджета.
Оно ощутимо. Однако не так, как хотелось бы лоббистам медицинской отрасли и врачам,
– подчеркнул Кухта.
По его наблюдению, медицина является приоритетной в бюджете. В меньшинстве – оборона и образование.
Я не вижу, чтобы кого-то там кардинально обделили. На этот раз не слишком "тянули" военных силовиков. Наверное, это хорошо. Я бы не назвал их обделенными. Никто не обделен.
Государственный бюджет-2022: главное
- Верховная Рада поддержала 20 октября 2021 года бюджет-2022 в первом чтении. "За" проголосовали 264 нардепов.
- В Минфине заявили, что подготовка Госбюджета-2022 осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса.
- Денис Шмыгаль сообщил, что бюджет предусматривает рост заработных плат для медработников, увеличение стипендий для студентов, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для получения жилья.
Основные положения в Госбюджет-2022 / Инфографика 24 канала