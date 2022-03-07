Американский президент Джо Байден готов к новым шагам. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Вы (Украина – 24 канал) должны не просить, а требовать (закрыть небо – 24 канал)", – подчеркнул Пионтковский.

Путин имеет две маниакальных цели

У Владимира Путина, как заметил публицист, было две маниакальных цели:

уничтожение Украины;

реванш над Западом за поражение Советского Союза в холодной войне

США боятся столкновения с Россией, так как у Путина работает примитивный ядерный шантаж в течение 10 лет.

"Если Украина падет, то Путин не остановится, а пойдет на Прибалтику. Они (США – 24 канал) понимают, что все равно должны столкнуться с Россией", – заметил Пионтковский.

Президент США сейчас изменился. Это уже не тот Байден, который подмигивал Путину на видеоконференциях и встречах. США делают очень много – вооружением и санкциями. Он (Байден – 24 канал) видит, что Украина делает для всего мира, и чувствует вину. Андрей Пионтковский Российский публицист

Заметим, что все области Украины активно собирают подписи за закрытие неба над нашим государством. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался с этой прось

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