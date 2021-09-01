Особенно учитывая геополитическое положение польского государства. Соответствующее заявление политик сделал в 82 годовщину начала Второй мировой войны – нападения нацистской Германии на Польшу.

Читайте также Столкновение США и Китая: далеко ли до "третьей мировой"

Наивно верить, что ничего подобного больше не случится снова. Не случится, если мы будем сильными. Не случится, если мы будем решительными, если будет понятно, что этого не стоит делать. Потому что будет жесткий отпор,

– сказал Дуда.

Он отметил, что в последние годы ситуация во всем мире становится все более нестабильной, а характер конфликтов меняется на гибридные атаки.

По его словам, Польша стойко будет придерживаться своих обязательств как член НАТО касательно союзников и партнеров, нуждающихся в помощи.

Справка. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия напала на Польшу.



Вторая мировая война – важнейшие даты / Инфографика 24 канала