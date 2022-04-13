После освобождения украинских городов и сел от российской оккупации появляются все новые подробности о совершенных преступлениях российскими захватчиками. В Украине зафиксировали уже сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек и даже младенцев.

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"Появляется все больше свидетельств и других официальных данных следствия об ужасных преступлениях оккупантов в тех районах, куда они смогли, к сожалению, зайти. О бесчеловечной жестокости российских военных в отношении женщин, детей. О многочисленных изнасилованиях. Не все серийные насильники доходили до такой степени жестокости, до которой дошли российские солдаты", – заявил Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении.

Президент Украины пообещал, что все причастные к этим преступлениям обязательно будут установлены и наказаны.

Безусловно, мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько времени и усилий для этого не понадобилось, мы всех найдем. И пусть Медведчук вам будет как показательный пример. Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из русской глубинки. Достанем каждого,

– пообещал Владимир Зеленский.