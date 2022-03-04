Городской голова Луцка Игорь Полищук записал обращение к белорусам. Он призвал их не выполнять преступных приказов.

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Мэр Луцка обратился к белорусам

Полищук обратился к белорусам от имени всех депутатов Луцкого горсовета. Он отметил, что Киев и Брест имеют почти 20-летнюю историю дружбы, тесных взаимоотношений, обмена опытом и реализации совместных проектов.

"Мы помним, как тепло и приветливо Брест встречал делегацию от нашего города на празднование 999-летия и 1000-летия Бреста. Также всегда с особой радостью мы принимали в Луцке официальные делегации, группы школьников, спортсменов из Бреста", – отметил городской голова.

Он добавил, что в Украине сейчас идет война. Российские оккупанты обстреливают города и села, уничтожают инфраструктуру и промышленность. В результате вражеских бомбардировок гибнут тысячи невинных мирных жителей, среди которых пожилые люди, женщины и дети.

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, 38 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Республики Беларусь с местом дислокации в городе Брест получила приказ о вторжении на территорию Украины. После вторжения бригада получит боевой приказ,

– добавил Полищук.

Поэтому он призвал солдат и офицерский состав белорусской 38 отдельной десантно-штурмовой бригады не выполнять преступных приказов, ведь ни одной причины для их вторжения в Украину нет.

"Призываем вас подумать о своем будущем, будущем своих детей, жен, родственников. Подумайте о своих близких. Обращаемся к вам не выполнять роль российских наемников", – заметил мэр.

Также городской голова обратился к мирным жителям Беларуси. Полищук отметил, что украинцы знают, что они сейчас роют противотанковые рвы, разбирают железнодорожные пути и делают многое другое против вторжения. Поэтому мэр попросил их продолжать делать все возможное, чтобы не допустить кровопролития и человеческих жертв.

Смотрите обращение Игоря Полищука:

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