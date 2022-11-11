Украинское военное командование пока не комментирует ход контрнаступления вокруг Херсона. Заявлений центральных, областных или городских властей также пока нет, пишет 24 канал.

Над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг

Реакция россиян на сине-желтые флаги в Херсоне

Российские минобороны отчитались, что полностью перебросили свои войска на левый берег Днепра. Страна-агрессор также заявила, что при уходе не потеряла ни одной единицы военной техники и вооружения. Мол, все забрали с правого берега. И, конечно, говорят, что обошлось без потерь среди личного состава.

Сами россияне в сети уже начали комментировать последние события в Херсоне. Конечно, хороших сообщений от них ждать не приходится, они "поражены", что "вторая армия мира" сбежала из города.

И все же мнения россиян несколько разошлись. Некоторые начали писать о том, что им стыдно за свою армию. Но не из-за ее кровавых и жестоких поступков, а только потому, что она оказалась хуже украинской. Некоторые даже прогнозируют, что в России может произойти революция. Однако верится в это очень слабо. Ведь сами россияне отмечают, что их "задача – терпеть".

Реакция россиян на последние новости в Херсоне

Какая ситуация в Херсоне

Херсонцы очень ждали Вооруженные Силы Украины. Еще до того, как появилась информация о том, что военные заходят в город, местные жители вышли на улицы с украинскими флагами в ожидании своих освободителей. Кроме того, украинский флаг снова взвился над зданием Херсонской ОГА.

Между тем, в селах возле Херсона люди срывают и сжигают пропагандистские билборды и российскую символику, а вместо нее вывешивают украинские символы.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что деоккупация Херсона на финальной стадии. Сообщается, что ВСУ уничтожили большое количество россиян, пытавшихся переправиться на левый берег Днепра.

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