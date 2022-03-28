Уже 28 марта российские авиакомпании должны были вернуть владельцам 400 самолетов. Но в Москве почему-то решили, что могут оставить себе транспорт.
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Ворованные самолеты совершают внутренние рейсы
Большинство самолетов, которые так и не отдали, осуществляют внутренние перевозки по России. Однако в странах, где они зарегистрированы, приостановили действие сертификатов летной годности. Так что фактически летать эти воздушные суда не должны.
Я боюсь, что мы станем свидетелями величайшей кражи самолетов в истории коммерческой гражданской авиации,
– сказал доцент кафедры управления воздушным транспортом Сингапурского технологического института Владимир Белоткач.
Международные правила запрещают двойную регистрацию
Международные правила запрещают двойную регистрацию воздушных судов, однако Россия уже не в первый раз делает вид, что они для нее не существуют. В государстве-агрессоре приняли закон и перерегистрировали на себя половину самолетов.
В правительстве России сообщили, что из-за границы не вернутся 78 самолетов, которые арестованы из-за введенных санкций.
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