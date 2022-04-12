Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай прокомментировал ситуацию с переходом местных властей на сторону противника в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Главы нескольких общин Луганщины поддержали оккупантов

Что касается бывшего мэра Рубежного, то, по словам Гайдая, ситуация там хуже, чем казалось. "Он (Сергей Хортив – 24 канал) не только сотрудничает с оккупантами, он еще и сдает им проукраинских активистов", – объяснил глава ОВА.

Если говорить о ситуации в Луганской области, то небольшое количество людей пошло на сотрудничество с врагом.

У нас есть только 4 общины, где их руководители согласились сотрудничать с россиянами. Это – Милово, Рубежное, Белокуракинская и Станично-Луганская общины,

– отметил Гайдай.

Он добавил, что среди местных властей есть много людей с четкой проукраинской позицией, которые выходили на мирные митинги. Но это происходило, пока боевики из псевдореспублик не начали стрелять в мирных людей. Тогда все поняли, что это смертельно опасно, поэтому уже не выходят протестовать.

Руководители общин, которые не пошли на сотрудничество с оккупантами, выехали на территорию, подконтрольную Украине, и продолжают организовать доставку общинам гуманитарных грузов.

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