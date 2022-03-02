Украинцы, которые находятся на временно захваченных врагом территориях, могут помочь нашим Вооруженным силам. Для этого нужно лишить российские войска тыловой поддержки.

Бей оккупанта: в Минобороны показали уязвимые места российской военной техники – инфографика

Если через ваш населенный пункт движется колонна вражеской бронетехники, за ней следует колонна с топливом, боекомплектами и едой. В Минобороны советуют пропускать первую, а целиться в тыловую. Так как без нее оккупанты станут беспомощными.

Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они идут за колоннами с бронетехникой,

– подчеркнул Алексей Резников.

Стоит знать, что тыловая колонна не бронирована и плохо охраняется, поэтому ее можно остановить всеми доступными способами. Используйте охотничье оружие, коктейли Молотова, создавайте препятствия на дорогах. Помогите нашей армии поскорее преодолеть врага!

Как помочь ВСУ останавливать наступление рашистов / Фото из фейсбука Алексея Резникова

Министр также обратился к охотникам, лесникам и егерям, которые хорошо знают родные земли.

"Враг должен почувствовать, что каждый шаг без приглашения по украинской земле может стать для него последним. Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация – как можно быстрее бежать из нашей страны", – подытожил Резников.

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