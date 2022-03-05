Об этом Маск написал в своем твиттере. И добавил, что сделает это "разве что под дулом пистолета".

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Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink блокировать российские новостные источники. Мы не сделаем этого, разве что под дулом пистолета. Извините за то, что я – абсолютист свободы слова,

– написал Маск в твиттере.

Что этому предшествовало

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить материалы ряда других СМИ, где рассказывают правду о вторжении российских войск в Украину. И даже те, которые прямо называют эти события войной, вторжением или нападением.

Дело в том, что российский парламент накануне проголосовал за принятие закона, предусматривающего до 15 лет лишения свободы для лиц, обвиняемых в распространении "фейковых новостей". Речь идет о якобы ложной информации о российских военных. Также запрещены призывы к санкциям против страны.

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