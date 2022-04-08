Зеленский поблагодарил премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера за то, что его страна делает для нашего государства, передает 24 канал.

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Я благодарен не за будущее, а за настоящее. За то, что Словакия поддерживает нас, нашу позицию, а также осуждает не только на словах агрессию России, а реально помогая нам оружием,

– сказал Зеленский.

Президент Украины объяснил, что рассказывать о деталях помощи он не хочет, так как детали могут быть опасными.

Для истории и будущего государства

"То, что нам помог премьер-министр и народ Словакии, это для истории нашего государства, для будущего нашего государства очень важно", – сказал Зеленский.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер также поблагодарил Зеленского и всех украинцев.

Я благодарю вас за то, что вы боретесь за нас, за нашу честь, за свободу и демократию. А мы будем продолжать помогать Украине,

– сказал он.

Напомним, что сегодня в Киев прибыли европейские чиновники – Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и Эдуард Хегер. Они вместе с другими европарламентариями посетили Бучу.

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