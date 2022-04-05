Премьер-министр Великобритании Джонсон подчеркнул, что зверства, совершенные российскими военными в Буче, Ирпене и других городах Украины, шокировали мир. Оккупанты совершили массовые убийства. Они расстреливали местных жителей.

Обратите внимание Сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина, – Джонсон

Джонсон рассказал, что женщин насиловали на глазах их маленьких детей. Тела убитых сначала пытались сжечь, а затем сбросили в братские могилы. Некоторых погибших оставили прямо на улице.

Премьер-министр Великобритании заметил: доказательства настолько жуткие, что не удивительно, почему российские власти их скрывают.

Ваш президент знает: если вы увидите то, что происходит, то не будете поддерживать его войну,

– заявил Джонсон.

Он подчеркнул: Владимир Путин знает – эти преступления предают доверие каждой российской матери, которая провожала сына на военную службу. А еще Путин знает, что эти преступления – пятно на репутации России. И это пятно разрастается каждый день.

Джонсон заметил, что не просит россиян верить ему в слово. Однако он призвал их с помощью VPN получить доступ к независимой информации из любой точки мира.

Премьер-министр подчеркнул: те, кто это сделал, будут отвечать за все. Но история не забудет и тех, кто просто отвел глаза.

Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений. Однако я не верю, что он действует от вашего имени,

– подытожил Джонсон.

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