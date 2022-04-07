Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале рассказал Курт Волкер – экс-представитель Госдепа США по Украине.

Важно Курт Волкер предположил, станет ли Украина членом НАТО

По его мнению, сейчас Владимир Путин пытается взять под контроль Восток Украины, чтобы обеспечить сообщение от Крыма, через Мариуполь, на Донбасс и в российский Ростов. А также на Севере – территории к востоку от Харькова.

Затем Путин заявит, что они добились успеха, и что для России это победа. Ну, и он будет продолжать вести военные действия везде. Я не верю, что он собирается остановиться. Думаю, сейчас его план таков,

– отметил Волкер.

Экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины подчеркнул, что не верится в то, что россияне смогут реализовать этот план. Из-за сопротивления украинцев россиянам не удастся захватить, в частности, всю территорию Донбасса.

Кроме того, оккупантов заставят убраться с тех территорий, которые они временно захватили во время вторжения. Однако, как пояснил Волкер, это продлиться некоторое время.

Полное интервью с Куртом Волкером: смотрите видео