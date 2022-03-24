У нас нет другого пути, чем победить агрессора – другой сценарий просто не подходит. О настроениях украинских воинов рассказал военный, заместитель председателя Киевского союза ветеранов АТО Антон Колумбет в эфире 24 каналу.

К слову Эта война надолго, – военный об истерике России

Он отметил, что орков много – даже больше, чем наших защитников. Впрочем, есть одна разница – они у себя дома. Поэтому настроение у защитников возвышенное и боевое.

Никакого пессимизма у своих собратьев я не наблюдаю вообще. За этот месяц я не встречал ни одного военнослужащего или добровольца, который бы говорил, что "все пропало",

– поделился Колумбет.

Более того, военный заверил, что "мы будем стоять до конца".

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