В большом количестве перехваченных разговоров российских захватчиков со своими родными, они делятся своими "достижениями" – как ограбили магазины или дома мирных жителей. И удивляются жизни украинцев даже в маленьких селах.

При этом оккупанты не гнушаются воровать все, что им понравится – от продуктов и алкоголя до бытовой техники. Едва ли не самый известный пример такого мародерства – когда они украли кур со двора.

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"У них не все в порядке с головой и совестью. Это, пожалуй, главное. Даже при плохом обеспечении настоящий солдат будет терпеть и не будет мародерить. А у них с моралью серьезные проблемы", – такую ​​характеристику россиянам дал заместитель главнокомандующего ВСУ генерал- лейтенант Евгений Мойсюк.

По его словам, такие проблемы есть как на уровне государства, коварно нападающего на Украину, так и на уровне солдат.

Евгений Мойсюк отметил, что украинская армия приложилась к тому, чтобы у россиян были проблемы со снабжением.

"С обеспечением на некоторых направлениях дела плохи благодаря работе Вооруженных сил и сил обороны. То есть мы это обеспечение их обрезаем. На некоторых нам не удается это реализовать. Пока", – отметил Евгений Мойсюк.