Угроза никуда не делась

Не хочу никого запугивать, но очень многие очень рано расслабились. Угроза никуда не делась. Как и планы оккупантов по оккупации наших земель и уничтожению важной инфраструктуры. Вместе с людьми. Наряду со специалистами, которые работают и могут восстанавливать эту инфраструктуру.

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Просто не забывайте это. Они не отошли от своих планов, не отступили за границы, чтобы пойти домой и не передумали.

Они готовятся к новым ударам. На земле, с моря и воздуха. И еще будет очень тяжело. И еще будет очень много потерь. Просто не выключайте у себя в голове "войну", чтобы каждый раз, снова и снова не переживать шок как первый раз.

Это надолго

Это очень больно. Но у нас нет другого выбора. Нас всех сделали воинами. Часто против нашей воли. Нас всех принудили терять родных, близких и знакомых.

Это очень больно, и мы этого не хотели. Никогда. Но это уже произошло, и это нельзя отменить, выключить или перемотать.

Просто осознайте это. Пожалуста. Будет немного легче. Жить в "полной боевой готовности" в условно "мирных" городах тяжело. Но, возможно. Это жизненно нужно. И это просто нужно сделать в первую очередь у себя в голове. И не выключать. Не помогайте врагу делать нас слабыми.

Станем слабыми – умрем

Потеряем все. И не только мы. Дети и внуки потеряют. Утратят те, кто сейчас еще не имеет возможности защищать нашу землю и наши ценности.

Это сейчас вопрос выживания каждого из нас и всех в целом.

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