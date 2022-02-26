Он сказал в своем обращении, что нужно действовать немедленно, потому что это приведет к гуманитарной катастрофе.

"Я – Владимир Кличко. И я обращаюсь ко всему миру: остановите войну, которую начала Россия. Сегодня ракеты обстреливали мирное население Киева. Погибают гражданские люди. И это происходит в самом сердце Европы. Сейчас не время ждать! Потому что это приведет к гуманитарной катастрофе", – заявил он.

Владимир Кличко подчеркнул: действовать нужно немедленно.

Вам следует действовать немедленно, чтобы остановить российскую агрессию. Чем угодно, что у вас есть. И срочно! Завтра или через час может быть уже поздно. Прошу, начните действовать немедленно! Не ждите! Действуйте! Остановите эту войну!

– призвал Кличко.