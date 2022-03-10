Об этом заявил эксбанкир и бизнесмен Андрей Онистрат в эфире 24 канала. Сплоченность и помощь всеми возможными способами является единственным путем победы.

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"Надо работать каждый день и быть 24/7 занятым. Я не знаю, какой сегодня день недели. Не нужно ждать", – отметил бизнесмен.

Как рассказал Онистрат, если нет возможности держать в руках оружие, то следует помогать украинским военным и людям, попавшим в беду, другими способами.

Есть множество людей под руинами, которых нужно доставить куда-то в безопасное место. Работы очень много,

– добавил эксбанкир.