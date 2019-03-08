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      Не дайте снова себя обмануть, – Кравчук оригинально поздравил с 8 марта

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      Кравчук оригинально поздравил женщин с 8 марта
      Кравчук оригинально поздравил женщин с 8 марта / Фото из открытых источников

      Первый Президент независимой Украины Леонид Кравчук призвал женщин быть бдительными и не дать себя обмануть на президентских выборах.

      Так оригинально и не совсем оптимистично он поздравил украинок с 8 марта на своей странице в Facebook.

      Выборы президента и народных депутатов в этом году Леонид Кравчук назвал духовной и политической нагрузкой на хрупкие женские плечи.

      "Грязь, политические помои, жестокость, ложь, безответственность до края заполонили наши города и села. В борьбе за кресла некоторые политики просто обалдели, забыли о человечности, способны на самые грязные поступки. Информационное пространство переполнено дезами и фейками, примитивными бигбордами, пустыми заявлениями и лживыми обещаниями тех, кто уже не раз обещал нам мир и лучшую жизнь", – с грустью констатировал опытный политик.

      Кравчук попросил прощения за не совсем оптимистичный текст поздравления, в то же время отметил, что видит "вину мужчин, которые удерживают власть, но пока что неспособны привести ее в порядок".

      Поэтому Леонид Кравчук призвал не позволить снова обмануть себя, "купить голоса, чем втянуть в паутину беззакония и уголовной ответственности".

      "Придите к урнам и сами проголосуйте за своего кандидата, потому что иначе они "мастерски" это сделают за Вас и выберут коррупционера. Не продайте, пожалуйста, своего будущего, знайте, что на этот раз мы будем выбирать не просто власть, а новый курс Украины, свой новый завтрашний день", – обратился к женщинам Леонид Кравчук.

      По его убеждению, пожилые люди должны помочь молодым осознать суть и драматизм текущего момента, а молодежь - взять на себя большую ответственность за Украину.

      "Если мы и на этот раз ошибемся, то это уже будет Божья кара за какой-то большой наш грех", – эмоционально и откровенно сказал Кравчук.

      "Уважаемые мной Женщины, матери наших детей, матери Украины, великие матери Родины, верю, что в трудное для нашего народа время Вы покажете пример, как нужно любить свою родную Землю. Склоняю перед Вами свою голову и еще прошу – будьте бдительны!" – подчеркнул первый Президент Украины.

       

      blog_ava
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      Теги: 8 марта Новости Украины Леонид Кравчук
      Источник: 24 Канал
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