Не до праздника: на передовой враг цинично обстрелял украинские позиции, есть раненый

Несмотря на "пасхальное перемирие", пророссийские боевики продолжают провоцировать наших бойцов. Один украинский защитник был ранен, его доставили в госпиталь.

По данным Штаба АТО, за прошедшие сутки, 7 апреля, враг обстреливал наши позиции 42 раза.

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На Донецком направлении оккупанты били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по Каменке и Водяному. Под вражеским огнем оказались также Авдеевка и шахта "Бутовка". Неподалеку от Талаковки применили противотанковый ракетный комплекс. А по Широкиному и Павлополю работал снайпер.

На Луганском направлении обстреливали защитников Малинового и Луганского.

Видео отчета Штаба АТО о событиях на Донбассе по состоянию на утро 8 апреля