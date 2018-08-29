Не хуже, чем в ЕС: украинцам рассказали, где можно достойно заработать дома

Сейчас в Украине представители IT-сектора, врачи и даже таксисты имеют возможность получать такие же зарплаты, как мигранты в Европейском союзе.

Кроме того, аналогичное окно возможностей появляется и в других сферах деятельности, поэтому людям не стоит спешить выезжать на работу за границу, заявил президент благотворительной организации "Каритас Украина" Андрей Васькович в эфире "5 канала", передает "Обозреватель".

В свою очередь, директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Сергей Николайчук убежден, что в ближайшее время дополнительные перспективы для трудоустройства граждан даст активное развитие малого и среднего бизнеса.

Развитие малого и среднего бизнеса в любой стране – это очень важный элемент экономического роста и потенциала экономики. Так же я думаю, что в Украине этот сектор еще имеет очень значительный потенциал для дальнейшего роста,

– подчеркнул он.

Что касается вышеупомянутого сектора информационных технологий, то он уже сейчас является одним из драйверов украинской экономики, ведь в 2017 году принес $3,6 млрд экспорта. А это – третья позиция после традиционных для Украины агросектора и металлургии.

По мнению экспертов, именно IT-шники могут стать примером для других специальностей. Ведь их успех будет побуждать людей оставаться работать в Украине. И подобные прецеденты уже есть. Так, таксист Анатолий Семак рассказывает, что имел 10-летний опыт работы за рубежом, однако сейчас в родной стране ему удается зарабатывать не меньше, чем вдали от дома и семьи.

"Работая в такси, человек может зарабатывать 30 тысяч грн, работая по 12-13 часов в сутки, подобно, как люди работают за рубежом. Живу в 200 километрах от Киева – Ред.), город Лубны. Я приехал сюда, и я здесь зарабатываю деньги. Я понимаю, что есть возможность. В Украине можно зарабатывать, если к этому стремиться, этого хотеть", – сказал мужчина.

Кроме того, еще одним плюсом в пользу работы в Украине эксперты называют более дешевое проживание: сейчас во многих отраслях украинские работодатели уже предлагают заработки не хуже, чем в Европе, а цены на товары и услуги при этом у нас в разы меньше. Все это вместе с фактором близости родных и дома, по их мнению, свидетельствует о том, что волна трудовой миграции постепенно будет угасать.