Не останавливайтесь и продолжайте строить планы

В развитых странах людям озвучили, что все займет около полугода, и попросили придумать себе достойное занятие.

Страх в очах того, хто дивиться. Сьогодні обговорювали, що цей вірус допоможе кожному з нас. Але кожному по-своєму. Він, звичайно, змінить нас, це зрозуміло. І багато в чому буде дупа, але не та, про яку ви подумали. Читайте також: Яким буде світ після коронавірусу, – Financial Times Так, саме допоможе. Проявить справжніх нас. Порушники будуть більше порушувати, істеричні – більше істерити, творчі – більше творити, ті, хто читають – більше читати, хто любить – більше любити, хто створює – більше створювати, хто комбінує – більше комбінувати.

Але сенс так часто говорити про те, що і так сильно вплинуло на світ і шляху назад немає – всі вже в курсі. Він і так популярний зараз, йому не потрібен піар. Може, зменшимо градус розмов про нього? Не такий він і страшний, як ми боязкі. Вірніше, страшний, але не такий всюдисущий.

Адже є ж ймовірність, що буде атомна війна, але ми ж не говоримо про неї весь час. Є ймовірність туберкульозу, раку, автокатастрофи, інсульту, гепатиту С і ще купи всього, але зараз цілими днями ми обговорюємо те, що змушує нас завмерти.

Цей вірус нас зупиняє. Але нехай тільки перед виходом з дому. Нехай уповільнює, нехай забере нашу зухвалість і нагадає, що природа найголовніше. Але при цьому нехай не заважає нам розвиватися, створювати нове – ось це нікуди не годиться.

Плани. Людині дуже потрібно відчуття, що у неї є плани. Ці плани дають відчуття володіння ситуацією, а їх відсутність тримає нас в підвішеному стані, не заземляє і не допомагає відчувати реальність. Останні кілька місяців я проводила експеримент над собою і розумію, що майже знищила себе відсутністю реальних планів. Я прийняла формат існування, де важливі для мене речі не мали реальних часових або матеріальних рамок. Я мало не збожеволіла.

Тому будуйте плани на ранок, день, тиждень, місяць і не менше ніж на три найближчих місяці, які, до речі, дуже умовно залежать від вірусів, політиків і взагалі зовнішніх чинників – важливі тільки ми і прагнення їх реалізувати.

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У розвинених країнах людям озвучили, що все займе близько пів року, і попросили придумати собі гідне заняття. Звичайно, там рівень життя, допомоги і таке інше, скажете ви. Але багато моїх читачів схожі на мене, і теж можуть зайнятися чимось у ці пів року.

Ми, наприклад, зайнялися абсолютно новим освітнім проєктом для дистанційного навчання і це буде прекрасно – спасибі вірусу. А поки що є час схуднути, багато тренуватися і, нарешті, бути не тільки розумною, але й красивою. Зуб даю, час пролетить, а кілограми буде важко скинути. І нагадувати про вірус буде тільки невдача з пресом і обвисла дупа.

У вересні повернеться театр і школа. У серпні скупаюся в морі. На Великдень випущу книгу. Найближчі два місяці працюю з дому. Кожному своє. Залишайтеся вдома.