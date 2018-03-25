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Не Ryanair единым: из Львова может начать летать испанский лоукостер

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Аэропорт
Аэропорт "Львов" ведет переговоры с испанским лоукостером Vueling. / amazing-ukraine.com

Аэропорт "Львов" ведет переговоры с испанским лоукостером Vueling.

Об этом ЦТС рассказала генеральный директор авиапредприятия Татьяна Романовская.

"Пока мы имеем три направления, которые открывает Wizz Air, и поэтому фактически другие лоукосты будут по этому смотреть, как работать. EasyJet обслуживает преимущественно английский рынок, на который как раз выходит Wizz Air. Eurowings – немецкий лоукост. Но Дортмунд и Берлин уже тоже заняты Wizz Air. Относительно Испании, здесь все свободно, и мы ведем переговоры с Vueling", – отметила она.

Читайте также: Ryanair официально вошел в Украину: когда и откуда будет летать лоукост

Как известно, испанская лоукост-авиакомпания Vueling на украинском направлении сейчас выполняет прямые рейсы из аэропорта Киев – Жуляны в Барселону и Рим.

Теги: LifeStyle Новости Украины Wizz Air авиация Новости Львова Путешествия
Источник: 24 Канал
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