Не Ryanair единым: из Львова может начать летать испанский лоукостер
Аэропорт "Львов" ведет переговоры с испанским лоукостером Vueling.
Об этом ЦТС рассказала генеральный директор авиапредприятия Татьяна Романовская.
"Пока мы имеем три направления, которые открывает Wizz Air, и поэтому фактически другие лоукосты будут по этому смотреть, как работать. EasyJet обслуживает преимущественно английский рынок, на который как раз выходит Wizz Air. Eurowings – немецкий лоукост. Но Дортмунд и Берлин уже тоже заняты Wizz Air. Относительно Испании, здесь все свободно, и мы ведем переговоры с Vueling", – отметила она.
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Как известно, испанская лоукост-авиакомпания Vueling на украинском направлении сейчас выполняет прямые рейсы из аэропорта Киев – Жуляны в Барселону и Рим.
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