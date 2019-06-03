"Не волнуйтесь, мистер Анатолий": появилось второе видео с аннексией Буковины

В сети появилось второе видео относительно плана аннексии Буковины Румынией. Этот ролик – стал ответом военному прокурору Анатолию Матиосу, который срочно объявил о собрании силовиков.

Напомним, в первом видео говорится, что Румыния через три года может оккупировать Черновицкую и часть Одесской области с целью защиты своих граждан. А поводом для этого станет широкомасштабная война России против Украины.

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Впоследствии главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что проведет совещание с руководством МИД и представителями силовых структур относительно провокационного видео о мнимом захвате Румынией территории Буковины в 2022 году. Также он заявил, что из-за ролика начнется расследование по факту посягательства на территориальную целостность Украины.

Во втором видео в ответ Анатолию Матиосу говорится: "Не волнуйтесь, мистер Анатолий, Украина моя любимая страна. Румыния любит Украину".

Смотрите второе видео об оккупации Румынией украинской части Буковины:

Однако, кто стоит за созданием видео – пока неизвестно. Официальный Бухарест ситуацию пока не комментирует, как собственно и украинский МИД. А заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что к созданию ролика причастны россияне.