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      "Не волнуйтесь, мистер Анатолий": появилось второе видео с аннексией Буковины

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      Появилось второе видео с аннексией Буковины
      Появилось второе видео с аннексией Буковины / Коллаж 24 канала

      В сети появилось второе видео относительно плана аннексии Буковины Румынией. Этот ролик – стал ответом военному прокурору Анатолию Матиосу, который срочно объявил о собрании силовиков.

      Напомним, в первом видео говорится, что Румыния через три года может оккупировать Черновицкую и часть Одесской области с целью защиты своих граждан. А поводом для этого станет широкомасштабная война России против Украины.

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      Впоследствии главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что проведет совещание с руководством МИД и представителями силовых структур относительно провокационного видео о мнимом захвате Румынией территории Буковины в 2022 году. Также он заявил, что из-за ролика начнется расследование по факту посягательства на территориальную целостность Украины.

      Во втором видео в ответ Анатолию Матиосу говорится: "Не волнуйтесь, мистер Анатолий, Украина моя любимая страна. Румыния любит Украину".

      Смотрите второе видео об оккупации Румынией украинской части Буковины:

      Однако, кто стоит за созданием видео – пока неизвестно. Официальный Бухарест ситуацию пока не комментирует, как собственно и украинский МИД. А заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что к созданию ролика причастны россияне.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Украина – Россия Новости Одессы Анатолий Матиос Война на Донбассе Румыния
      Источник: 24 канал
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