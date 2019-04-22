Не Зеленским единым: как комики врывались в политику

Владимир Зеленский – не первый комик, который подался во власть. Пока украинцы имели возможность оценить только то шоу, которое он устроил со второго тура выборов. Шоумены сначала смешили людей со сцены, а потом решили ударить острым словцом по политике.

Исландский комик Йон Гнарр объяснял избирателям свое стремление занять пост мэра Рейкьявика.

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В 2008 году Исландию поглотил экономический кризис. Три крупнейших банка страны оказались на грани банкротства. Граждане боялись потерять накопления. Власть была растеряна.



Исландский комик Йон Гнарр

В такой ситуации на политическую арену вышел Гнарр. Он объявил о создании политсилы под названием Лучшая партия. И взял в нее простых людей - своих друзей и коллег. Гражданам партия Гнарра обещала чудаковатые вещи.

Чтобы вылечить нашу экономическую систему и научиться получать прибыль, мы намерены импортировать евреев, или по крайней мере попробовать это,

- говорил мэр Рейкьявика в 2010-2014 году Йон Гнарр.

А еще бесплатно раздавать полотенца в бассейнах, построить Диснейленд в Рейкьявике, завезти белого медведя в местном зоопарке, списать все долги и наконец – нарушить все свои обещания. Люди устали от пустопорожних разговоров старых политиков благосклонно восприняли юмористический подход Гнарра, и в 2010 году его партия одержала шесть из 15 мест в муниципальном совете, а комик стал мэром столицы Исландии.

За четыре последующих года он участвовал в необычном показе мод, гей-параде и акции в поддержку российской группы Pussy Riot. Но одновременно, при поддержке специалистов, провел несколько реформ в социальной и промышленной сферах. После первого мэрского срока Гнарр решил не продолжать политическую карьеру.

Итальянский комик Беппе Грилло в свое время объяснял своим согражданам, что в Италии не так с политикой. Началось все с интернет-блога, в котором он критиковал власть.

Мы оказались в этой ситуации, потому что вы поверили в политиков. Политика должна была бы дать вам надежду. Но надежду вам запихнули в задницу,

– заявлял основатель "Движения 5 звезд" Беппе Грилло.

А когда сообщения приобрели популярность, Грилло призвал граждан на протест – "День Идите на Х*Й!". На улицы вышли сотни тысяч итальянцев по всей стране. На волне такого успеха в 2009 году артист создал "Движение 5 звезд" – против руководящих элит и за прямую демократию.

Недовольные стагнацией экономики и постоянными дрязгами между старыми политиками, в 2018 году итальянцы привели в парламент новичков из Движения 5 звезд. Соратники Беппе Грилло получили треть мест в парламенте. А вот сам основатель движения туда не попал, по итальянским законам, человек с судимостью не может заседать в парламенте.



Итальянский комик Беппе Грилло

В 1981 году Беппе Грилло вместе с семьей друзей попал в автомобильную аварию. Комик был за рулем, в 1988 году его признали виновным в непредумышленном убийстве. Но невозможность работать в парламенте не очень огорчила комика. Он продолжает общественную деятельность и ведет свой политический блог – параллельно со сценой.

В Гватемале еще один комик – Джимми Моралес. Он тоже принялся менять страну, которая страдала от коррупции. И не с помощью сатиры, а взяв в свои руки руль государства. Его предшественника Отто Переса Молину отправили в отставку на фоне громкого коррупционного скандала. Граждане вышли на улицы, требуя наказать высшее руководство государства за хищения на таможне.



Гватемальский комик Джимми Моралес

Наконец в 2015 году Молину арестовали. А в стране объявили досрочные президентские выборы. На фоне этих событий большинство гватемальцев поставили на всенародного любимца и новичка в политике – комика Моралеса. И уже через два года граждане вышли на акцию протеста с требованием отставки уже нового президента-коррупционера.

Опыт этих и других актеров, которые пошли в политику в разных странах, свидетельствует: быть политиком – несоизмеримо сложнее, чем смеяться с политиков на сцене. Но разочарование традиционными политсилами снова и снова заставляет избирателей доверять управление государством известным личностям без политического опыта.

Речь идет о том, что люди тем самым как бы ставят на место политический эстеблишмент, тех, кто, по их мнению не справлялся, брался не за свое дело, когда кто-то взял на себя ответственность и не справился,

– сказал президент Ассоциации политических психологов Украины Вадим Васютинский.

В конце концов, выбор того, кому доверить руль государства, лежит на каждом гражданине, а ответственность за этот выбор несет все общество.



Владимир Зеленський побеждает на выборах президента