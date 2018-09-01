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Не ждали понедельника: большинство школ и вузов провели праздничные линейки

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Большинство школ и вузов провели праздничные линейки 1 сентября
Большинство школ и вузов провели праздничные линейки 1 сентября / myvin.com.ua

Большинство украинских школ и вузов решили устроить День знаний именно 1 сентября. Хотя Министерство образования отдало право учебным заведениям самим решать, когда они будут проводить торжества.

Вместе с тем, в Министерстве здравоохранения советовали вообще не устраивать праздничные построения.

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Подавляющее большинство школ и вузов Украины все же провели линейки в субботу, 1 сентября. В столичных гимназиях тоже решили не нарушать традиции.

Откровенно говоря, это, конечно, праздник, но я тяжеловато выстояла все это. Мне кажется, что это можно заменить чем-то более активным,
– сказала мама первоклассника, телеведущая Снежана Егорова.

К слову, школьные линейки на 1 сентября с каждым годом теряют популярность. Например. во Львове их уже отменили. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что прежде всего такие мероприятия вредны для здоровья.

 

 

Теги: Новости Украины Реформа образования Образование
Источник: 24 канал
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