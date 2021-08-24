Последними в небо вылетели 6 истребителей. 4 из них выпустили в небо вещество голубого и желтого цветов.
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Так, в небе на большое расстояние протянулись цветные полосы, которые образовали флаг Украины. Сделали это 4 истребителя МиГ-29 в сопровождении многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon королевский воздушных сил Великобритании.
Это стало символом уверенного движения нашего государства в европейское сообщество, а также знаком поддержки от партнеров.
Истребители образовали флаг Украины в небе: видео
Как прошел парад ко Дню Независимости
- В начале военного парада выступил президент Владимир Зеленский. Он вручил награды украинским военным, певцам и общественным деятелям. Кроме того, глава государства подписал указ о создании нового праздника – Дня расцвета украинской государственности. Его будут отмечать 28 июля.
- В центре Киева маршировали парадные расчеты. Кроме военнослужащих по Крещатику, впервые в истории, прошлись служебные собаки.
- К параду также привлекли авиацию. В небо вылетел крупнейший в мире самолет – "Мрия".
- В Одессе же состоялся морской парад. В нем приняли участие корабли НАТО.