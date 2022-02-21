В ночь на 22 февраля температура воздуха будет плюсовой. Мороз до -1 градуса возможен только в Волынской и Ровненской областях.

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Прогноз погоды в регионах

Днем столбики термометров будут показывать от +5 до +13 градусов. Свежее всего будет в Ивано-Франковской и Тернопольской областях – +5...+7 градусов, теплее всего – на Запорожье, Николаевщине, Херсонщине и в Крыму – +10...+13 градусов.

В Укргидрометцентре информируют, что осадки в виде дождя возможны на Востоке и Юге. В то же время синоптик Наталья Диденко отмечает, что ночью и утром будет дождливо в западных и северных регионах, а днем дожди могут идти еще в центральных областях.

Ветер будет дуть западный и юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве ожидают солнечный день, воздух прогреется до +9...+11 градусов.

Погода в городах Украины 22 февраля

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +8...+10

Винница – +9...+11

Одесса – +8...+10

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +7...+9

Полтава – +8...+10

Днепр – +9...+11

Запорожье – +10...+12

Донецк – +9...+11

Луганск – +9...+11

Харьков – +8...+10

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на 22 февраля / Карта Укргидрометцентра

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