МИД Украины разочаровано таким заявлением. Наши дипломаты подчеркивают, что такие заявления не отвечают интересам объединенной Европы, передает 24 канал.
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Считаем их стратегически недальновидными. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины,
– говорят в МИД.
Украинское ведомство также вспомнило слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Ведь он отмечал, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств.
Мешать членству Украины в ЕС означает потакать Путину
В МИД подчеркнули: то, что Европа необъективно воспринимала реальность, уже привело к ее политическому и экономическому ослаблению. Россия же благодаря этому смогла подорвать стабильность в ЕС и воплощать гибридную агрессию против европейских стран.
"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины", - говорится в сообщении.
МИД настаивает, что у Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несокрушимой воле и смелости нашего президента и украинского народа Европа сегодня может жить в мире. Ведь наше государство стало форпостом защиты ЕС, европейской свободы и европейских ценностей.
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