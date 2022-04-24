МИД Украины разочаровано таким заявлением. Наши дипломаты подчеркивают, что такие заявления не отвечают интересам объединенной Европы, передает 24 канал.

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Считаем их стратегически недальновидными. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины,

– говорят в МИД.

Украинское ведомство также вспомнило слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Ведь он отмечал, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств.

Мешать членству Украины в ЕС означает потакать Путину

В МИД подчеркнули: то, что Европа необъективно воспринимала реальность, уже привело к ее политическому и экономическому ослаблению. Россия же благодаря этому смогла подорвать стабильность в ЕС и воплощать гибридную агрессию против европейских стран.

"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины", - говорится в сообщении.

МИД настаивает, что у Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несокрушимой воле и смелости нашего президента и украинского народа Европа сегодня может жить в мире. Ведь наше государство стало форпостом защиты ЕС, европейской свободы и европейских ценностей.

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