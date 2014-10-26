Неделя в истории: смерть Каддафи, рождения Нобеля, окончание карьеры Шумахера
20 октября 2011 во время революции в Ливии повстанцы застрелили Муаммара Каддафи. 21 октября 1833 в Стокгольме в семье предпринимателя родился Альфред Нобель. 8 лет назад Шумахер впервые закончил свою карьеру. 24 октября 1929 "черный четверг" стал предвестником Великой депрессии в США.
Как прошла неделя в контексте исторических событий — смотрите в видеосюжете.
Источник: Телеканал новостей "24"
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