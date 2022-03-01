Такую новость сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Он довольно иронично описал то, что сделали с оккупантами и пожелал всем спокойной ночи.

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Разобрались, сейчас снимем "тревогу". Спокойной ночи, Украина, и недоброй ночи, оккупанты! Мы там прислали "подарочек" и он попал. Завтра посчитаем, в новостях посмотрим,

– сказал Ким.

Николаев – это один из украинских городов, находящийся под прицелом оккупантов.

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