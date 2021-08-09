О трагедии рассказали местные СМИ. Со ссылкой на свидетелей там пишут, что ребенок остался в бассейне без присмотра взрослых.

Напомним При пожаре под Днепром пострадали мать и ребенок: ребенок в тяжелом состоянии

В Днепре произошла трагедия – в аквапарке утонул ребенок

В Днепре в аквапарке на Набережной Победы утонул ребенок. Речь идет якобы о 9-летнем мальчике из Новомосковского района города.

Со ссылкой на рассказы свидетелей местное издание сообщило следующее:

Мама с ребенком приехали отдыхать в аквапарк. В к акой-то момент женщина отлучилась.

Примерно в 18 часов персонал заведения (" Информатор " указал, что речь о Happy Day) заметил, что в бассейне стало плохо ребенку.

Мальчика вытащили, помощь ему пытались оказать местные медработники, потом врачи скорой. К сожалению, спасти жизнь ребенка реанимационные мероприятия не помогли.

Далее выяснением всех деталей трагедии заниматься будет следствие. Комментариев относительно ситуации от учреждения или правоохранительных органов пока не поступало.

Обратите внимание: в Киеве 12 июля двухлетняя девочка упала в бассейн и чуть не захлебнулась – ее спасли патрульные.



А 23 июля жуткий случай произошел в том же Днепре – 4-летний мальчик упал на фонтан. Медики более суток боролись за его жизнь, но, к сожалению, безрезультатно.