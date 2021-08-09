О трагедии рассказали местные СМИ. Со ссылкой на свидетелей там пишут, что ребенок остался в бассейне без присмотра взрослых.
Напомним При пожаре под Днепром пострадали мать и ребенок: ребенок в тяжелом состоянии
В Днепре произошла трагедия – в аквапарке утонул ребенок
В Днепре в аквапарке на Набережной Победы утонул ребенок. Речь идет якобы о 9-летнем мальчике из Новомосковского района города.
Со ссылкой на рассказы свидетелей местное издание сообщило следующее:
- Мама с ребенком приехали отдыхать в аквапарк. В какой-то момент женщина отлучилась.
- Примерно в 18 часов персонал заведения ("Информатор" указал, что речь о Happy Day) заметил, что в бассейне стало плохо ребенку.
- Мальчика вытащили, помощь ему пытались оказать местные медработники, потом врачи скорой. К сожалению, спасти жизнь ребенка реанимационные мероприятия не помогли.
Далее выяснением всех деталей трагедии заниматься будет следствие. Комментариев относительно ситуации от учреждения или правоохранительных органов пока не поступало.
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