Об этом в эфире 24 канала рассказал собственный корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский. Негативное отношение к России усилилось после поддержки Путиным самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах 2020 года.

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"Недолюбливают сейчас Путина и российское государство, в частности многие из тех, кто раньше положительно или нейтрально относился к нему", – отметил Калиновский.

Друг для Лукашенко

По словам журналиста, Россия является другом только для Лукашенко и его окружения. В отношении белорусского народа и его будущего – это "неприятный сосед".

"Если удастся белорусам избавиться от Лукашенко и будет новый президент, будет и оценка от новой власти позорного поведения российских властей", – подчеркнул Калиновский.

Интеграция Беларуси и России

Лукашенко и Путин намерены подписать "дорожную карту" об интеграции России и Беларуси. Журналист убежден, что договоренности отложат на октябрь – ноябрь 2021 года.

Он отметил, что ситуация продлится еще долго, хотя Кремль хотел бы решить ее быстрее. В то же время заверения Лукашенко и его министров об обсуждении вопроса будут в пользу Путину во время выборов в Госдуму России.

Все делается в секрете. Если что-то подпишут, то я не жду значимой угрозы для белорусского суверенитета, но направление действительно опасно для белорусского государства,

– подчеркнул Калиновский.

В то же время корреспондент акцентировал, что подпись Лукашенко под именем Беларуси нельзя считать легитимной. Белорусский народ его не выбирал, поэтому и полномочий что-то решать от его имени диктатор не имеет.

Журналист Калиновский прокомментировал отношение белорусов к России и Путину: смотрите видео

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