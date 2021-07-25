Чем обладает Ватикан в мире

Информацию о недвижимости разместили в 2 документах. В первом публичном бюджете Управления имущества Святого Престола и консолидированном финансовом отчете за 2020 год для Святого Престола.

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30-страничный бюджет показал 4 051 объект недвижимости в Италии и примерно 1 120 за рубежом, не считая посольства по всему миру. При этом лишь менее 14% итальянской собственности сдавали в аренду по рыночным ценам.

Все остальные здания отдавали в аренду по сниженным ценам. Многие из них – церковным служащим. Согласно документам, Ватикан владеет инвестиционной недвижимостью в престижных районах Лондона, Женевы, Лозанны и Парижа.

Здание в Лондоне

Одно здание в районе Лондона привело к убыткам после того, как его приобрел государственный секретариат Ватикана для инвестиции в 2014 году. Во вторник, 27 июля, стартует судебный процесс над 10 людьми в результате покупки этого объекта, в частности, над известным кардиналом.

Их обвиняют в финансовых преступлениях, в частности:

хищение;

"отмывание" денег;

мошенничество;

вымогательство;

злоупотребление служебным положением.

Из-за ряда скандалов в феврале 2021 году Ватикан начал проводить ревизию своих активов в размере миллиардов евро. Такую информацию опубликовали в международных СМИ.