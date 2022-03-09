Об этом говорится в приглашении глав государств и правительств стран-членов ЕС, отправленном президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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В письме отмечено, что Россия вернула войну в Европу. Эта неспровоцированная и необоснованная военная агрессия против Украины грубо нарушает международное право и подрывает европейскую безопасность.

Россия причиняет невыразимые страдания украинскому населению. Мы отдаем должное народу Украины за мужество, проявленное при защите своей страны. Вместе с Украиной мы стоим на стороне свободы и демократии. Украина – часть нашей европейской семьи,

– говорится в письме.

Мишель констатировал, что в ответ на агрессию России Европейский Союз продемонстрировал единство и силу, в частности, ввели против РФ самые строгие санкции, которые никогда не принимались. ЕС и его государства-члены оказывают гуманитарную, финансовую и материальную поддержку Украине.

В связи с этим президент Европейского совета предложил обсудить три конкретных вопроса:

укрепление оборонного потенциала ЕС,

снижение энергетической зависимости, в частности от российского газа, нефти и угля,

создание более надежной экономической базы.

Встреча начнется 10 марта в 17.30. "Наша цель первого дня – сосредоточиться на ситуации в Украине , а также на обороне и энергетике", – детализировал Мишель.