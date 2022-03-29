Об этом рассказал глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль 29 марта. Он отметил, что пострадавших от обстрела нефтебазы нет.

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"В настоящее время на месте работают 52 спасателя, 16 единиц техники, 2 грузовых поезда с водой. Думаем, что до конца суток справимся с тушением. Пострадавших нет. Очень слаженно отработали бойцы ГСЧС. К сожалению, не спасли саму нефтебазу. Она уничтожена" – сказал Коваль.

Ситуация в области

По словам Коваля, область занимается привычными экономическими делами, возобновляет производство. Также запускает малый и средний бизнес.

Основной упор сегодня на нескольких ключевых фокусах. Это посевная работа с участками на военных комиссариатах. Очереди у нас, слава Богу, есть. Комиссариаты справляются,

– рассказал глава ОВА.

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