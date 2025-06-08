Так, нефтебаза в Энгельсе горит уже третий день подряд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Нефтебаза в Энгельсе до сих пор горит

Нефтебаза "Кристалл" в Энгельсе третий день продолжает гореть после атаки БпЛА. По данным российских пабликов, местные власти отчитались, что "не обнаружили превышения концентрации вредных веществ в воздухе".

"Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме продолжают мониторинг состояния воздуха. Анализ отобранных сегодня проб не выявил превышения концентрации вредных веществ в пределах жилой застройки на территории Энгельса. Отбор проб будет проводиться до полной ликвидации вспышки", – сообщили в правительстве региона.

Нефтебаза в Энгельсе до сих пор горит: смотрите видео

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Напомним, что накануне массированного вражеского обстрела в ночь на 6 июня были поражены аэродромы базирования авиации России и другие важные военные объекты.

К боевой работе были привлечены подразделения Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.