Москва не может предложить своим соседям ни одного привлекательного цивилизационного проекта. В то же время Запад вовсе не намеревался вступать с Россией в противостояние.

Западные страны вполне устраивала ситуация, когда Россия продавала им углеводороды и покупала все остальное. Такое мнение в блоге "Грани правды" выразил Павел Казарин.

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По его словам, российские пропагандисты все равно пытаются убедить всех в том, что Москва может соперничать с Соединенными Штатами Америки.

Это, как сказал Казарин, очередная наивность. Ведь Россия – это 3% мирового валового внутреннего продукта, а США – 20%.

Единственное спасение (для России – 24 канал) – это нефтегазовое обезболивающее. Но как только оно закончится – начнутся проблемы,

– отметил журналист.

По его мнению, Россия напоминает автомобиль, который едет с высокой скоростью на первой передаче:

двигатель работает до последнего;

топливо сгорает литрами;

эффект минимальный – при максимальных расходах.

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