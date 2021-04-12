Единственным спасением для России является нефтегазовое обезболивающее, – Казарин
Москва не может предложить своим соседям ни одного привлекательного цивилизационного проекта. В то же время Запад вовсе не намеревался вступать с Россией в противостояние.
Источник:24 канал
Западные страны вполне устраивала ситуация, когда Россия продавала им углеводороды и покупала все остальное. Такое мнение в блоге "Грани правды" выразил Павел Казарин.
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По его словам, российские пропагандисты все равно пытаются убедить всех в том, что Москва может соперничать с Соединенными Штатами Америки.
Это, как сказал Казарин, очередная наивность. Ведь Россия – это 3% мирового валового внутреннего продукта, а США – 20%.
Единственное спасение (для России – 24 канал) – это нефтегазовое обезболивающее. Но как только оно закончится – начнутся проблемы,
– отметил журналист.
По его мнению, Россия напоминает автомобиль, который едет с высокой скоростью на первой передаче:
- двигатель работает до последнего;
- топливо сгорает литрами;
- эффект минимальный – при максимальных расходах.
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