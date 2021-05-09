В Сирии в городе Хомс на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Огонь вспыхнул в перегонной установке.

Причина аварии – протекание одного из насосов для сырой нефти. Пожар нанес значительный материальный ущерб.

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Детали пожара на заводе

Директор завода Сулейман Аль-Мухаммад сообщил, что пожарные команды долгое время работали над тушением огня. Он отметил, что в результате пожара никто не пострадал.

Об урегулировании ситуации подтвердил и министр нефти и минеральных ресурсов Бассам Тама.

Какая причина возгорания огня

По его словам, утечка из насоса произошла во время перемещения сырой нефти между двумя башнями. Причина пожара – высокая температура масла, которое вытекло наружу, и корпуса насоса. Перед попаданием в башню масло обогрелось примерно на 350 градусов.

Отметим! Завод не прекратил свою работу. Кроме установки 100, он имеет еще 3 других, которые являются независимыми от той, где вспыхнул пожар.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Сирии / Фото SANA

Пожар на заводе – уже второй подобный случай в Хомсе за чуть больше месяца. Ранее, 6 апреля 2021 года, произошло возгорание на другом нефтеперерабатывающем заводе.