Зеленский назвал условие возобновления работы нефтепровода "Дружба"

Сейчас критически важным для Украины остается вопрос разблокирования финансовой поддержки от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро. Ключевой здесь является позиция Венгрии, которая неоднократно уже срывала помощь Украине. Президент Зеленский выразил готовность обменять это решение на возобновление работы трубопровода "Дружба".

Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам рабочего совещания с правительством, передает Укринформ. В то же время глава государства прокомментировал и личное отношение к ситуации.

Смотрите также Не помню, чтобы я требовал проверить склады партнеров, – Зеленский о проверке "Дружбы"

Готов ли Зеленский для восстановления "Дружбы"?

Глава государства отметил, что в Европейском Союзе уже открыто говорят, что если Украина не начнет восстановление работы нефтепровода "Дружба", то около 90 миллиардов евро помощи останутся заблокированными.

По его словам, пока эти требования звучат только в неформальных разговорах, но он настаивает, чтобы их зафиксировали официально.

Он уточнил, что технически восстановить функционирование нефтепровода реально за полтора месяца. В то же время Зеленский сразу добавил, что это не означает, что будет возвращено все, что было уничтожено ранее.

При этом президент четко заявил, что его личная позиция остается неизменной.

Скажу честно, я бы его не восстанавливал бы. Это – моя позиция. Я ее сказал руководителям Европы и сказал тем, кто звонили ко мне с этим вопросом, а также руководству Европейского Союза. Потому что это – российская нефть. Есть некоторые вещи, принципы, которые просто не имеют цены. Они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти не может выиграть выборы,

– высказался Зеленский.

Интересно, во время совещания президент неоднократно упоминал венгерского премьера. В частности он пошутил, что в случае повторного блокирования Венгрией поддержки для Украины, адрес Орбана, мол, передадут ВСУ.

Последние события вокруг нефтепровода "Дружба"