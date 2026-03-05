Зеленский назвал условие возобновления работы нефтепровода "Дружба"
- Президент выразил готовность возобновить работу нефтепровода "Дружба" в обмен на разблокирование финансовой поддержки ЕС.
- Зеленский отметил, что технически восстановить нефтепровод можно за полтора месяца.
Сейчас критически важным для Украины остается вопрос разблокирования финансовой поддержки от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро. Ключевой здесь является позиция Венгрии, которая неоднократно уже срывала помощь Украине. Президент Зеленский выразил готовность обменять это решение на возобновление работы трубопровода "Дружба".
Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам рабочего совещания с правительством, передает Укринформ. В то же время глава государства прокомментировал и личное отношение к ситуации.
Смотрите также Не помню, чтобы я требовал проверить склады партнеров, – Зеленский о проверке "Дружбы"
Готов ли Зеленский для восстановления "Дружбы"?
Глава государства отметил, что в Европейском Союзе уже открыто говорят, что если Украина не начнет восстановление работы нефтепровода "Дружба", то около 90 миллиардов евро помощи останутся заблокированными.
По его словам, пока эти требования звучат только в неформальных разговорах, но он настаивает, чтобы их зафиксировали официально.
Он уточнил, что технически восстановить функционирование нефтепровода реально за полтора месяца. В то же время Зеленский сразу добавил, что это не означает, что будет возвращено все, что было уничтожено ранее.
При этом президент четко заявил, что его личная позиция остается неизменной.
Скажу честно, я бы его не восстанавливал бы. Это – моя позиция. Я ее сказал руководителям Европы и сказал тем, кто звонили ко мне с этим вопросом, а также руководству Европейского Союза. Потому что это – российская нефть. Есть некоторые вещи, принципы, которые просто не имеют цены. Они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти не может выиграть выборы,
– высказался Зеленский.
Интересно, во время совещания президент неоднократно упоминал венгерского премьера. В частности он пошутил, что в случае повторного блокирования Венгрией поддержки для Украины, адрес Орбана, мол, передадут ВСУ.
Последние события вокруг нефтепровода "Дружба"
Виктор Орбан очередной раз обострил риторику против Украины, заявив, что Венгрия "сломает" Киев и силой заставит возобновить работу нефтепровода. Как убеждает венгерский премьер, Будапешт имеет политические и финансовые рычаги, чтобы бескомпромиссно добиться перезапуска транзита российской нефти.
Известно, что транзит нефти остановили с конца января 2026 года после российских ударов по инфраструктуре в Украине. Со своей стороны министр энергетики Денис Шмыгаль уточнил, что речь идет о повреждении внутренней инфраструктуры нефтеперекачивающей станции "Броды".
В то же время Евросоюз рассматривает вариант предоставить Украине финансовую помощь именно на ремонт поврежденного участка "Дружбы".