Зеленський назвав умову відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"

Наразі критично важливим для України залишається питання розблокування фінансової підтримки від Євросоюзу на суму 90 мільярдів євро. Ключовою тут є позиція Угорщини, яка неодноразово вже зривала допомогу Україні. Президент Зеленський висловив готовність обміняти це рішення на відновлення роботи трубопроводу "Дружба".

Відповідну заяву він зробив на брифінгу за підсумками робочоїї наради з урядом, передає Укрінформ. Водночас глава держави прокоментував і особисте ставлення до ситуації.

Чи готовий Зеленський для відновлення "Дружби"?

Глава держави зазначив, що в Європейському Союзі вже відкрито говорять, що якщо Україна не розпочне відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", то близько 90 мільярдів євро допомоги залишаться заблокованими.

За його словами, наразі ці вимоги звучать лише в неформальних розмовах, але він наполягає, щоб їх зафіксували офіційно.

Він уточнив, що технічно відновити функціонування нафтогону реально за півтора місяця. Водночас Зеленський одразу додав, що це не означає, що буде повернуто все, що було знищено раніше.

При цьому президент чітко заявив, що його особиста позиція залишається незмінною.

Скажу чесно, я б його не відновлював би. Це – моя позиція. Я її сказав керівникам Європи і сказав тим, хто дзвонили до мене з цим питанням, а також керівництву Європейського Союзу. Тому що це – російська нафта. Є деякі речі, принципи, які просто не мають ціни. Вони нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори,

– висловився Зеленський.

Цікаво, під час наради президент неодноразово згадував угорського прем'єра. Зокрема він пожартував, що в разі повторного блокування Угорщиною підтримки для України, адресу Орбана, мовляв, передадуть ЗСУ.

Останні події навколо нафтопроводу "Дружба"