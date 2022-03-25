Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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Как он рассказал, по всем негативным прогнозам, ВВП России упадет в 2022 году на 8 – 12%.

Если бы было нефтяное эмбарго, то это было бы 25-30% и в самом деле ускорило бы падение режима. Без нефтяного эмбарго я не верю, что эти удары будут очень болезненными для России,

– отметил советник министра.

Без резкого обвала российской экономики и нефтяного эмбарго Путин выстоит и условных через 6 – 9 месяцев может снова начать газовую войну против Евросоюза.

Напомним, что США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти и газа на американский рынок.

Денисенко рассказал о важности введения нефтяного эмбарго против России: смотрите видео